Los Países Bajos sufrieron en su visita a Lituania como parte de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Ronald Koeman venció 3-2 al cuadro local en partido celebrado en el Darius and Girėnas Stadium en Kaunas.

El atacante neerlandés, Memphis Depay, vivió una jornada histórica en el partido ante Lituania. El hoy jugador del Corinthians de Brasil se convirtió en el máximo anotador de la selección de Países Bajos, superando a Robin Van Persie (50).

🇳🇱👏 Memphis Depay has become the all-time top men's goalscorer for the Netherlands!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DwBBcvWZCm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 7, 2025

El primer gol de Depay ante Lituania representó el tanto del récord, superando al legendario Van Persie. Su segunda anotación, marcado en el minuto 63, aumentó su registro como máximo goleador histórico de la Naranja Mecánica.

El veterano de 31 años inició su cuota goleadora con la selección neerlandesa en el Mundial del 2014 cuando le marcó su primer tanto internacional a la selección de Australia.

From Porto Alegre 🇧🇷 to Kaunas 🇱🇹



Memphis scores always and everywhere. 🌎#NothingLikeOranje pic.twitter.com/gCfFvLYDA0 — OnsOranje (@OnsOranje) September 7, 2025

De ahí que en sus redes sociales la Naranja Mecánica hiciera referencia a la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, en donde Depay marcó su primer gol con la selección mayor.