En el eterno duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la llama de la rivalidad se encendió una vez más. Esta vez, el detonante fue la Copa del Mundo de la FIFA, un trofeo que hace unos días CR7 minimizó durante una entrevista, pero que Leo defendió con pasión y precisión, elevándolo al nivel de las experiencias más trascendentales de la vida.

Todo comenzó con las declaraciones del portugués, donde cuestionó el peso del Mundial y lo que puede afectar a su trayectoria y su palmarés.

Lee también: Equipo de la Liga MX busca regresar a Julián Quiñones tras el nivel mostrado en Arabia Saudita

"Puede que sorprenda mi respuesta. Si me preguntas, 'Cristiano ¿Es un sueño ganar el mundial?' No, no es mi sueño", dijo el astro portugués.

"Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del futbol (...) -siguió- ¿Debería definirme a los 40 años ganar un título en seis o siete partidos? ¿Crees que eso es justo? No es justo", agregó durante la charla difundida en Youtube.

Estas palabras no solo sorprendieron a los aficionados, sino que parecieron menospreciar el torneo más prestigioso del futbol, ese que reúne a las selecciones nacionales en una batalla épica cada cuatro años.

Ronaldo ha conquistado todo a nivel de equipos. Sin embargo, el Mundial se le ha escapado. Estaa frustración parecen haber influido en su visión, al sugerir que un torneo de "seis o siete partidos" no define la grandeza.

¿Qué fue lo que respondió Lionel Messi ante estas palabras de CR7?

Pero Messi no dejó pasar la oportunidad. En el ‘Foro Empresarial Americano’, el capitán argentino respondió con elegancia y contundencia, sin mencionar directamente a su rival, pero con un mensaje imposible de ignorar.

“Para cualquier futbolista, ganar la Copa del Mundo es el máximo logro. Llegar a la cima es la mayor satisfacción. Una vez alcanzado, no se puede pedir nada más”, dijo Leo, quien no solo reivindicó el valor del Mundial.

“Como gane la Copa del Mundo a nivel profesional fue, ya digo no comparo y salvando la distancia, la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Una sensación que bueno el que tuvo la suerte de vivirla sabe que es difícil de explicar lo que se siente en ese momento. Es tan especial y tan grande que todo lo que se diga queda corto”, mencionó.