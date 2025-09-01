La pasión mexicana rumbo a la Copa del Mundo no sólo se vive en la cancha, sino también desde el banquillo, y no sólo por el combinado nacional.

En este tramo final de la eliminatoria de la Concacaf, dos técnicos aztecas están en el centro de la atención en sus respectivas selecciones: Miguel Herrera al frente de Costa Rica, y Luis Fernando Tena, que dirige a Guatemala.

Ambos tienen un mismo desafío, que es lograr que sus equipos estén en el Mundial 2026, en un contexto que da oportunidad histórica a países que usualmente no asisten.

Para 'El Piojo', la misión es clara. Mantener la tradición tica de estar en la máxima justa futbolera. Quien busca su cuarta clasificación consecutiva, un récord que comenzaron desde Brasil 2014.

Herrera confía ciegamente en su joven plantilla(que tiene un promedio de 23 años), que suma experiencia internacional y apunta a liderar el Grupo C frente a Nicaragua, Haití y Honduras, con seis partidos por delante para asegurar un boleto directo.

Mientras tanto, el 'Flaco' Tena soñó desde su llegada con algo que parecería imposible, guiar a Guatemala a su primer Mundial. Hoy ese sueño parece cada vez más vivo. Tras su buen paso en Copa Oro y una convocatoria sólida, los chapines inician su andar en el Grupo A contra El Salvador, Panamá y Surinam.

Además, Miguel Herrera ya visualiza un momento especial, la posibilidad de coincidir con Tena y Javier Aguirre en el Mundial y levantar el estatus del técnico mexicano en Concacaf. “Sería algo sin precedentes y de lo que todos nos sentiríamos orgullosos”, declaró en entrevista.

