La próxima Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. En menos de 225 días, el Adidas Trionda estará rodando sobre la cancha del estadio Banorte en la inauguración del Mundial de México/Estados Unidos/Canadá 2026.

El Mundial será más que especial para nuestro país porque se convertirá en el primero que organiza tres ediciones del torneo de selecciones más importante de la FIFA.

Además, el Coloso de Santa Úrsula también será el primero en albergar tres inauguraciones de la justa mundialista.

Hasta el momento, 28 selecciones han conseguido su clasificación, es decir, todavía quedan 20 boletos disponibles que se estarán definiendo en los siguientes meses.

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Qatar, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Ghana, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son los países que ya cuentan con su participación asegurada.

La próxima Fecha FIFA que se jugará en noviembre será la última de este año, por lo que es un hecho que conoceremos a los combinados nacionales que logren su clasificación a la Copa del Mundo de manera directa; en espera de que los otros cupos se definan en los Play-Offs de las diferentes confederaciones.

En Europa (UEFA), una sola selección ha conseguido instalarse en el próximo Mundial: Inglaterra.

Los Tres Leones avanzaron gracias a la importante ventaja que obtuvieron sobre sus más cercanos perseguidores (Albania y Serbia) en el Grupo K de las eliminatorias del viejo continente.

El próximo mes más selecciones se estarán uniendo al equipo de la rosa y varias ya están encaminadas para asegurar, al menos, su presencia en los Play-Offs.

Sin embargo, llama poderosamente la atención los equipos que podrían quedarse con el segundo lugar de sus respectivos grupos para soñar con estar en la justa mundialista de 2026.

Entre esas selecciones, hay varias que podían hacer su debut en la Copa del Mundo, por lo que se esforzarán al máximo en sus dos últimas jornadas para cumplir su sueño.

¿Cuáles selecciones de Europa podrían hacer su debut en un Mundial?

Kosovo | Se encuentra ubicada en el segundo lugar del Grupo B con siete puntos. Está a tres de Suiza, el primer lugar, por lo que aún tiene posibilidades de clasificar directo a la Copa del Mundo; sin embargo, cuenta con una ventaja de cuatro puntos sobre Eslovenia, el tercer ubicado, así que su presencia en los Play-Offs también está en juego. En las últimas jornadas visita a Eslovenia y recibe a Suiza.

Georgia | Ubica la tercera posición del Grupo E con apenas tres puntos, pero está a seis de empatar a Turquía, quien ocupa el segundo puesto. Necesita ganar los dos juegos restantes y espera una combinación de resultados para avanzar a los Play-Offs; recibe a España y visita a Bulgaria.

Finlandia | Es tercero del Grupo G con 10 unidades y todavía puede pelear por el segundo lugar que le pertenece a Polonia con 13. En la Fecha FIFA de noviembre recibe a Malta. Es el único juego que le queda pendiente.

Macedonia del Norte | Sus posibilidades de estar en el siguiente Mundial son altas, ya está en el segundo del Grupo J puesto con 13 puntos, uno por debajo del líder (Bélgica). Aunque, sólo está tres por encima de Gales, su más cercano perseguidor. Visita a Gales el próximo mes y será su último encuentro.

Albania | Es segunda del Grupo K y únicamente le queda la opción de acceder a los Play-Offs, ya que Inglaterra se quedó con el primer lugar. Con los 11 puntos que tiene, necesita ganar sí o sí sus duelos restantes porque Serbia tiene 10 y Letonia cinco. Visita a Andorra y recibe a Inglaterra en la siguiente Fecha FIFA.

Islas Feroe | Se encuentra en el tercer sitio del Grupo L con 12 puntos y son un partido por jugar nada más, por lo que aún podría subir al segundo lugar que es de Chequia, que tiene 13. Lo complicado es que visitará a Croacia en la última jornada.