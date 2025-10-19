Argentina y Marruecos se medirán en la final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA que se celebra en Chile. El encuentro que se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos enfrentará a la potencia en campeonatos con límite de edad ante la gran sorpresa del torneo.

El conjunto albiceleste llega a la final invicto tras librar la fase de grupos con tres victorias sobre Italia, Australia y Cuba para después eliminar a Nigeria, México y Colombia en la siguiente fase. Los dirigidos por Diego Placente buscan su séptimo campeonato mundial en esta categoría.

Enfrente tienen a Marruecos, el flamante líder del “grupo de la muerte”, el cual superó como líder tras vencer a España y Brasil. El conjunto marroquí perdió el invicto en la última fecha ante la Selección Mexicana, lo un garantizó el pase de los dos equipos. Ya en la fase de eliminación, los africanos dieron cuenta de Corea del Sur, Estados Unidos y en penales echaron a Francia en la antesala de la gran final.

Teniendo como mejor resultado un cuarto lugar en 2005, Marruecos peleará por el título ante la máxima ganadora en esta categoría en un duelo con los ojos del mundo entero sobre ellos.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la final de la Copa Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos?

Argentina y Marruecos chocarán para definir al campeón del Mundial Sub-20 celebrado en Chile. El partido tendrá transmisión en México a través de televisión abierta y señal de paga.

Argentina vs Marruecos