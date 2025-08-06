Brasil históricamente ha presumido de grandes futbolistas en su selección. Usualmente eso los convierte en favoritos en competencias importantes con la Copa del Mundo.

No obstante, muchos de esos futbolistas jamás pudieron explotar todo su potencial. Uno de ellos fue Romario, quien pese a figurar en todos sus equipos, siempre le faltó dar más con el Scratch du Oro.

¿Por qué Romario no jugó en Corea-Japón 2002?

La selección verdeamarela no tuvo su mejor eliminatoria rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002, torneo al que se clasificó en la tercera posición y con varios altibajos en el camino.

Luiz Felipe Scolari tomó las riendas del combinado y llegó con mano dura, sin tentarse el corazón de los pilares. Uno de ellos era el campeón del mundo en Estados Unidos 94, Romario.

Pese a que era el máximo goleador de su combinado en la eliminatoria de Conmebol, Romario fue sentenciado por el entrenador debido a que inventó una lesión para no estar con Brasil en la Copa América de 2001.

Scolari llevó con Brasil a atacantes como Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo al Mundial de Corea-Japón 2002. Foto: Especial

"Romario me decepcionó cuando me pidió que no lo convocara para la Copa América alegando que tenía que realizarse una cirugía en el ojo y, días después, apareció jugando amistosos con el club Vasco", explicó a la revista Istoé.

El jugador del Vasco da Gama ya le había dado motivos previamente a Scolari para descartarlo, como la vez que desapareció luego de que la Canarinha perdió ante Uruguay.

"No excluí a Romario por causa de la noche que pasó con una azafata cuando la selección estaba en Uruguay", comentó el estratega que posteriormente ganaría el Mundial de 2002.

Luiz Felipe Scolari fue criticado por el presidente del país, la afición y hasta por el propio Pelé. Sin embargo, recibió el apoyo del mandamás de la Federación y Romario quedó excluido de la Copa del Mundo, donde puso haber jugado su tercer Final consecutiva.