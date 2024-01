Miguel Herrera decidió lanzar un dardo a Chivas por romper su histórica tradición de jugar sólo con futbolistas mexicanos.

El Piojo no dudó en criticar fuertemente al conjunto rojiblanco por la controversial contratación de Cade Cowell para el Clausura 2024.

Lee También Me vale ma... cómo me califiquen, por eso no estudié, para perseguir una pelota', Chicharito explotó contra periodista

De acuerdo con el director técnico de los Xoloitzcuintles de Tijuana, el Rebaño se reforzó con un mexicoamericano, por lo que no puede ser considerado como un mexicano al 100%.

“El que llegó no habla ni español. No estoy criticando al jugador, yo dije que ya no son todos mexicanos”, sentenció en entrevista para La Última Palabra de FOX Sports.

Lee También Christian Martinoli fulminó a la Liga MX: 'Todo es una pin... mentira'

Además, el Piojo Herrera se burló por la manera en la que el exjugador de San Jose Earthquakes consiguió su pasaporte y, de manera irónica, señaló que él lo sacó en cinco minutos.