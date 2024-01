Alexis Vega decidió quedarse en Chivas para cumplir los últimos seis meses de contrato y, por supuesto, cobrar su salario restante.

Sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico rojiblanco “congelarían” al atacante mexicano tras su postura de que querer salir del Redil.

De acuerdo con información de Erick López, corresponsal de TUDN en Guadalajara, el miembro de la Selección Mexicana prefirió mantenerse sin jugar durante Clausura 2024 que encontrar otro equipo para no perder el ritmo futbolístico.

“Alexis Vega ha tomado la decisión de quedarse en Chivas a terminar su contrato y cobrar los últimos seis meses de contrato que tiene”, compartió el periodista deportivo para el programa Futbol Club.

Además, informó que al interior del Rebaño no tienen intenciones de que el canterano de Toluca mantenga un rol protagónico a lo largo del certamen, incluso lo mantendrían alejado de los entrenamientos del conjunto titular.

“La directiva y cuerpo técnico del Guadalajara no lo estarían contemplando, es decir, no sería prioridad dentro de la plantilla y por eso ya no entrenó con el resto del equipo”, puntualizó.

Alexis Vega, con seis meses complicados por delante





Con su decisión, Alexis Vega se podría perder la Copa América 2024 con la Selección Mexicana, ya que no tendría participación con Chivas durante el primer semestre del año, por lo que una convocatoria de Jaime Lozano luciría complicada.