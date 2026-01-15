El Guadalajara vive un inicio que ilusiona en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pero no todos celebran su paso perfecto.

Bajo la dirección del argentino Gabriel Milito, las Chivas han cosechado dos victorias en igual número de jornadas, manteniéndose invictas y sin recibir gol en lo que va del certamen.

En la Jornada 1, el Rebaño derrotó con autoridad 2-0 al Pachuca en el Estadio Akron, gracias a un tanto del juvenil Armando González y otro de Daniel Aguirre, que generó optimismo entre la afición rojiblanca, ansiosa por romper la sequía de títulos.

La alegría se prolongó el martes 13 de enero, cuando Chivas visitó al FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro fue cerrado y de pocas emociones, con Sebastián Jurado como figura en la portería local al evitar varias llegadas tapatías.

Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, el canterano Yael Padilla apareció en el minuto 90+4 para definir con un remate cruzado de zurda tras un pase de cabeza de Ricardo Marín, sellando el 0-1 agónico que entregó tres puntos clave.

Con seis unidades, Chivas durmió como líder temporal de la competencia esa noche. Sin embargo, los resultados del miércoles cambiaron el panorama: Toluca venció 3-1 a Santos Laguna en el Nemesio Díez y, con mejor diferencia de goles, escaló al primer lugar, dejando al Rebaño en segundo puesto.

¿Cómo fue la burla y crítica de Álvaro Morales en contra de las Chivas?

Ante esta situación, el comentarista de ESPN Álvaro Morales, conocido por su constante crítica hacia el equipo tapatío, no desaprovechó la oportunidad para burlarse.

En su cuenta de X, publicó: "Toluca dormirá como líder. No le duró nada a Chivas el frío en la cima. Nada."

Además, el polémico periodista cuestionó el estilo de victoria del Guadalajara, argumentando que un equipo con aspiraciones al título no puede depender de goles en los últimos instantes.

“Un que equipo que “aspira” al título no puede esperar hasta el 95 para marcar un gol y ganar. Así no Chivas, así no“, escribió Morales tras el pitazo final en la frontera.

El conjunto de Milito mantiene un buen paso que pone a soñar a los 'Chivahermanos': seis puntos, cero goles en contra y un futbol sólido en defensa que genera esperanzas.

La afición chiva sigue ilusionada, aunque sabe que el camino es largo en un torneo marcado por el apretado calendario previo al Mundial 2026. El próximo reto será mantener el nivel ante Querétaro en casa.