no dejó pasar la oportunidad de burlarse de las Chivas tras la derrota que sufrieron el sábado por la noche a manos de Cruz Azul. En conductor de ESPN usó su cuenta de X para enviar un mensaje a la población, con motivo del encuentro entre rojiblancos y celestes.

“Cuando usted vea a un chiva en la calle identificará a un perdedor y mediocre solapador. Sienta pena por esa ‘clase’ de aficionados”, escribió ‘El Brujo’ en su publicación, misma que desencadeno un sinfín de comentarios negativos en contra.

Lee también

Los aficionados rojiblancos no perdonaron el post de Morales y se le fueron encima en la caja de comentarios. Usuarios llegaron a amenazar al comentarista debido al hartazgo de la saña con la que se refiere y enaltece los fracasos del Rebaño Sagrado.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

La esposa de Aaron Ramsey se sorprende en un mercado con la comida mexicana; "¿Qué es esto?"

Lo viral

La esposa de Aaron Ramsey se sorprende en un mercado con la comida mexicana; "¿Qué es esto?"
David Faitelson envía mensaje al alcalde de la Benito Juárez; "se jacta de ser defensor de la ciudadanía y cierra un estadio"

Lo viral

David Faitelson envía mensaje al alcalde de la Benito Juárez; "se jacta de ser defensor de la ciudadanía y cierra un estadio"

Comentarios