Álvaro Morales no dejó pasar la oportunidad de burlarse de las Chivas tras la derrota que sufrieron el sábado por la noche a manos de Cruz Azul. En conductor de ESPN usó su cuenta de X para enviar un mensaje a la población, con motivo del encuentro entre rojiblancos y celestes.

“Cuando usted vea a un chiva en la calle identificará a un perdedor y mediocre solapador. Sienta pena por esa ‘clase’ de aficionados”, escribió ‘El Brujo’ en su publicación, misma que desencadeno un sinfín de comentarios negativos en contra.

Cuando usted vea a un chiva en la calle identificará a un perdedor y mediocre solapador.



Sienta pena por esa “clase” de aficionados. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 31, 2025

Los aficionados rojiblancos no perdonaron el post de Morales y se le fueron encima en la caja de comentarios. Usuarios llegaron a amenazar al comentarista debido al hartazgo de la saña con la que se refiere y enaltece los fracasos del Rebaño Sagrado.