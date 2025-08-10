Hoy en día, Andrés Vaca es uno de los cronistas más populares en México, el principal de Televisa y uno de los más queridos por los aficionados mexicanos.

Sin embargo, el camino al éxito de Vaca no ha sido fácil. El propio narrador ha expresado que sus inicios en esa televisora fueron duros, pues recibía dolorosos comentarios en lo que a su estilo de comentar los partidos se refiere.

Andrés Vaca está consolidado como el comentarista principal de TUDN. Foto: Especial

¿Qué críticas recibía Andrés Vaca en el principio de su carrera?

En una entrevista de hace un par de años, en el canal de YouTube de Toño de Valdés, Vaca confesó que en los primeros años de su trayectoria sufrió de ataques por parte de sus mismos compañeros de la empresa, lo que le generaba dudas sobre sus capacidades.

“Mi tercer partido fue un Pumas vs Tigres en Ciudad Universitaria. Acabo de narrar el primer tiempo, me quito las diademas y le pregunto a alguien de Televisa, que sigue trabajando ahí, le digo: 'Oiga qué piensa de mi narración, cómo me fue, qué opinión me puede dar'".

"Me dice: ‘¿Te digo la verdad?, vas a ser un fracasado, narras muy mal, eres una vil copia del Perro Bermúdez y no tienes futuro, estás aquí por una apuestita que están haciendo pero vas a fracasar en esta carrera’”, aseguró Andrés.

Pese a que las críticas no terminaron por ser ciertas, también confesó que en ese momento, Javier Alarcón (entonces jefe de Televisa Deportes), le dijo que le faltaba fluidez durante los partidos.

“Javier (Alarcón) me dice, oye te falta mucho ritmo, te voy a mandar a radio y vas a estar ahí hasta que demuestres lo contrario. Estuve mucho rato en radio”, dijo.

Al final, parece que todas las carencias que le hicieron notar al comentarista terminaron por firmarlo de una buena manera, pues en la actualidad es la voz de Televisa en el futbol mexicano y pinta para narrar varias Copas del Mundo.

Andrés Vaca en TUDN Foto: Imago7

