En su primer año en la MLS, el San Diego FC se fijó en Hirving el 'Chucky' Lozano para ser un referente en su ofensiva, y pese a que no ha tenido malos desempeños con el equipo, la prensa en Estados Unidos cuestiona su rendimiento.

Incluso, después de varias convocatorias fuera, Javier Aguirre volvió a tomarlo en cuenta para la Selección Mexicana, aunque no tuvo el mejor de los regresos.

El Chucky Lozano no pudo brillar como se esperaba en su regreso a la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Sin embargo, en el último partido en el circuito estadounidense, su equipo empató contra Atlanta United a un gol, y en zona mixta, el exjugador del Napoli fue detenido por los reporteros.

¿Por qué el Chucky Lozano se enojó con un reportero?

El canterano del Pachuca fue señalado de que perdió el atrevimiento a la hora de atacar el área rival, lo que hizo que perdiera su compostura, y respondiera de manera insual.

"Conocemos al Chucky Lozano como un encarador y ahora ya no lo haces ¿por qué?", preguntó el reportero.

"¿Cómo que no lo hago? ¿No viste el partido? Ah okey", contestó Lozano con un tono sarcástico y sorprendido.

'Chucky' tuvo un sólido partido en el empate contra Atlanta United, dio la asistencia que abrió el marcador luego de una buena jugada individual, y además estuvo cerca de marcar.

Hasta este momento, el ex del PSV lleva 25 juegos en la MLS, y registra nueve goles y ocho pases para gol. San Diego FC se localiza en el primer puesto de la Conferencia Oeste con 57 puntos, luego de 31 disputas (17 juegos ganados, seis empates y ocho derrotas).

