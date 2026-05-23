La convivencia entre leyendas del América y una de las máximas figuras mexicanas de la lucha libre dejó un momento memorable para los aficionados del futbol y el pancracio.

Hace unos días, el luchador mexicano Penta Zero Miedo compartió una charla en El Posscass de Compass con los exfutbolistas Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, donde hubo anécdotas, bromas y hasta un reto físico que pocos olvidarán.

Durante aquella visita al programa, uno de los momentos más comentados surgió cuando Germán Villa aceptó recibir el famoso “pierrotazo” o “raquetazo” del gladiador originario de Ecatepec, Estado de México.

Lee también La joya mexicana que prefirió a Estados Unidos sobre México y lo dejarían fuera del Mundial 2026

El golpe, característico en la lucha libre, consiste en un fuerte impacto con la palma de la mano directo al pecho del rival.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. En las últimas horas comenzó a circular un video donde Cuauhtémoc Blanco e Isaac Terrazas también enfrentaron la intensidad de este castigo físico, aunque esta vez el escenario cambió por completo.

La reunión tuvo lugar en Teotihuacán, Estado de México, donde Penta recibió a los exjugadores azulcremas en su gimnasio. Entre ejercicios, risas y un buen ambiente, los antiguos azulcrema conocieron parte de la preparación que realiza el luchador mexicano antes de subir al cuadrilátero.

El momento más comentado llegó cuando los cuatro personajes subieron al ring para recibir una breve introducción al mundo de la lucha libre.

Ahí, los exfutbolistas intentaron ejecutar algunos movimientos básicos, aunque el verdadero desafío apareció cuando Penta decidió repetir los famosos raquetazos.

Isaac Terrazas y, especialmente, Cuauhtémoc Blanco sintieron la potencia del golpe. El histórico ídolo americanista incluso terminó sobre contra lona tras recibir el golpe del luchador.

La intensidad del castigo quedó marcada de inmediato en el pecho del ‘Temo’, pues la mano del luchador dejó visible huella tras el impacto.

“Para que vean que no nos cagamos, carajo”, gritó el 'Temo' junto a Terrazas y Villa, quienes previamente también recibieron un impacto del luchador mexicano.