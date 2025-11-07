Este viernes 7 de noviembre se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para la última Fecha FIFA del 2025 y penúltima de cara a la Copa Mundial del 2026. El periodista mexicano, David Faitelson, estalló con la decisión de Javier Aguirre de llamar a dos nuevos atacantes al Tricolor.

Como ya es costumbre en el comunicador, acudió a su cuenta de X mostrar su postura ante los dos nombres que más llamaron su atención de la lista que presentó el timonel mexicano.

Los casos de Armando ‘La Hormiga’ González y Jorge Ruvalcaba fueron dignos de que el comentarista de TUDN publicara un metraje de alrededor de dos minutos en el que mostró su inconformidad con la decisión del ‘Vasco’, a quien señaló de estar aún probando futbolistas a poco más de 200 días de que se inaugure el Mundial de futbol en el Estadio Ciudad de México (anteriormente conocido como Azteca y renombrado a Banorte en 2025).

“Hay dos maneras de verlo”, comenzó Faitelson. “Primero, lo alarmante sería decir que, a 216 días de la inauguración del Campeonato Mundial, Javier Aguirre sigue probando futbolistas. En esta lista aparece Armando González; es verdad, es la gran nueva sensación de las Chivas de Guadalajara. Está haciendo goles, está teniendo un nivel protagónico; algo que en esa posición no tiene muchos futbolistas mexicanos”.

“El otro nombre que llama la atención es Jorge Ruvalcaba, que si no me equivoco estuvo en enero en aquella gira extraña que hizo México en un microciclo para jugar en Brasil y Argentina; lució en aquel partido en Brasil, pero bueno, no ha sido un jugador con mucha regularidad en Pumas”, añadió.

Faitelson ha mantenido una narrativa en la que afirma que en México — a pesar de tener más de 130 millones de habitantes — no hay calidad futbolística para armar una selección competitiva de cara a la tercera Copa del Mundo que se disputará en nuestro país.

“Javier Aguirre está tratando, para mí, de suplir las ausencias de calidad que tiene el futbolista mexicano en este momento”, apuntó. “La única manera que tiene de hacerlo es llamando futbolistas que no tienen la constancia para poder ser llamados a una selección. Por más que ‘La Hormiga’ González marque goles y sea una figura en las Chivas descollante; la verdad es que no ha tenido muchas apariciones como titular y le falta más tiempo en el campo de juego”.

A 216 días del Mundial, Javier Aguirre sigue probando futbolistas…

Pero, eso es entendible.

Atravesamos por una época compleja para el jugador mexicano. Él sigue buscando respuestas… pic.twitter.com/77mH3dYMw8 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 7, 2025

Con el atacante auriazul fue breve, pero más tajante que con la sensación del Rebaño Sagrado. “Lo de Ruvalcaba, pues ahí está la temporada de Pumas, con eso se dice absolutamente todo”, sentenció Faitelson, quien finalizó justificando la convocatoria de los dos atacantes mexicanos.

“Se juntó el tema de que tiene lesionados y de que, insisto, hay pocos futbolistas. Hay poco talento y Aguirre está haciendo, o tratando de hacer, lo que más puede. Eso esta claro. ¿Está desesperado? Sí, de alguna manera, está desesperado”, concluyó.