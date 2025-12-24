Eduardo de la Torre es una de las figuras de Chivas, colocándose dentro del Top-5 de goleadores del club, por lo que su palabra pesa cuando se trata de hablar sobre el cuadro rojiblanco.

El exdirectivo habló sobre la falla de Javier Hernández frente al Cruz Azul en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025. En aquel juego, el Chicharito tuvo una oportunidad de oro para darle la victoria al Rebaño, pero voló su disparo desde los 11 pasos y se convirtió en el villano de la historia.

"Yo no lo veo como egoísta, yo lo veo como valiente pero voy a decir una cosa. Hubiera sido muy ingrato para el Guadalajara que el Chícharo fuera el héroe de ese partido, hubiera sido muy ingrato para el resto del equipo. Lo llevaron para hacer muchas cosas y no pudo con ninguna", señaló en la emisión del programa "La Última Palabra" de Fox Sports.

"SÉ QUE ESTUVO FRUSTRADO Y EN LA FRUSTRACIÓN, TRABAJÓ DE MÁS Y SE LESIONÓ A MENUDO..." 😬#LUP | ¿Valiente o egoísta? La mesa analiza el cierre de de Javier Hernández con Chivas. @GusMenTV: "Me duele muchísimo que esa imagen, del penal, sea el último recuerdo..." pic.twitter.com/LpW5FG0e64 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 23, 2025

Esta falla del máximo goleador de la Selección Mexicana lo hizo acreedor a un sinfín de críticas y burlas, pero también salieron algunos aficionados o comunicadores para defenderlo y hacer ver que esto no mancharía su carrera.

Al día de hoy, el Chicharito no cuenta con equipo, ya que recientemente se le terminó el contrato con las Chivas. El futuro del atacante está en el aire, algunos rumores lo colocan como próximo integrante de ESPN, esto sería en caso de no encontrar club.