Por si los ataques y burlas hacia Javier Hernández tras su penalti fallado ante Cruz Azul no fueran suficientes, Enrique Bermúdez, afamado cronista en México, se volvió a reír del jugador del Rebaño a través de sus redes sociales.

Chicharito fue muy atacado por la escandalosa falla que tuvo cuando podía darle el pase a Semifinales del Apertura 2025 al equipo rojiblanco; sin embargo, voló el cobro desde los once pasos.

¿Qué dijo el Perro Bermúdez sobre el penal de Javier Hernández?

Como es costumbre en redes sociales, los aficionados no suelen perdonar a los jugadores cuando tienen este tipo de fallas, aunque esta vez, Enrique 'Perro' Bermúdez, conocido por su estilo humorístico y frases distintivas, se unió a las burlas con una imagen publicada en su cuenta de X.

El meme era sobre una escena de fusilamiento, en donde a la víctima se le preguntaba por su último deseo, a lo cual respondió: "Que dispare Chicharito", en lo que claramente era una referencia al cobro fallado en el juego ante la Máquina.

Por si fuera poco, Bermúdez acompañó la publicación con la expresión característica en sus narraciones desde hace años:“Uff Uff y recontra Uff !!”.

Uff Uff y recontra Uff !! pic.twitter.com/c3TbF1cHwi — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) December 1, 2025

Una publicación que causó mucho ruido entre los usuarios de internet, ante un acontecimiento que se volvió uno de los más comentados del pasado fin de semana.

