El Tri de Javier Aguirre empató 1-1 ante su similar de Bélgica en el Soldier Field, en un partido que dejó buenas sensaciones para los aficionados. O al menos, sí en el primer tiempo.
La escuadra nacional se adelantó merecidamente en el marcador con un gol de Jorge Sánchez al minuto 19. Aunque fue un tanto circunstancial, fue recompensa del buen juego que mostraron en la primera mitad.
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Sin embargo, recién comenzada la segunda parte, los belgas igualaron el marcador con gol de Dodi Lukebakio, a lo que los mexicanos no pudieron encontrar respuesta, y la pizarra no se movió más.
Los mejores MEMES del México vs Bélgica
Como de costumbre, los usuarios de redes sociales se hicieron presentes con memes, burlas, y publicaciones irónicas ante el sólido rendimiento del Tri.