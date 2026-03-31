El Tri de Javier Aguirre empató 1-1 ante su similar de en el Soldier Field, en un partido que dejó buenas sensaciones para los aficionados. O al menos, sí en el primer tiempo.

La escuadra nacional se adelantó merecidamente en el marcador con un gol de Jorge Sánchez al minuto 19. Aunque fue un tanto circunstancial, fue recompensa del buen juego que mostraron en la primera mitad.

México empata ante Bélgica Foto: Imago7
México empata ante Bélgica Foto: Imago7

Lee también

Sin embargo, recién comenzada la segunda parte, los belgas igualaron el marcador con gol de Dodi Lukebakio, a lo que los mexicanos no pudieron encontrar respuesta, y la pizarra no se movió más.

Los mejores MEMES del México vs Bélgica

Como de costumbre, los usuarios de redes sociales se hicieron presentes con memes, burlas, y publicaciones irónicas ante el sólido rendimiento del Tri.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Selección de Irán posa con fotos de víctimas infantiles de la guerra frente a Gianni Infantino

Lo viral

Selección de Irán posa con fotos de víctimas infantiles de la guerra frente a Gianni Infantino
Aficionado viral de Irak confesó que se tatuaría el Cerro de la Silla si su país clasifica al Mundial 2026

Lo viral

Aficionado viral de Irak confesó que se tatuaría el Cerro de la Silla si su país clasifica al Mundial 2026