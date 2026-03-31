El Tri de Javier Aguirre empató 1-1 ante su similar de Bélgica en el Soldier Field, en un partido que dejó buenas sensaciones para los aficionados. O al menos, sí en el primer tiempo.

La escuadra nacional se adelantó merecidamente en el marcador con un gol de Jorge Sánchez al minuto 19. Aunque fue un tanto circunstancial, fue recompensa del buen juego que mostraron en la primera mitad.

México empata ante Bélgica Foto: Imago7

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Sin embargo, recién comenzada la segunda parte, los belgas igualaron el marcador con gol de Dodi Lukebakio, a lo que los mexicanos no pudieron encontrar respuesta, y la pizarra no se movió más.

Los mejores MEMES del México vs Bélgica

Como de costumbre, los usuarios de redes sociales se hicieron presentes con memes, burlas, y publicaciones irónicas ante el sólido rendimiento del Tri.

Jorge Sánchez cuando están a punto de dejarlo sin mundial pic.twitter.com/y2oDd2GzTB — Alee (@PinkyCLF) April 1, 2026

*Erik Lira empuja a De Bruyne*



TikTok mañana:



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De Bruyne no sabe que le está cantando un tiro a un chilango: pic.twitter.com/RFsGBd5kT1 — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 1, 2026

-Papá, Por que me llamo Fecha FIFA Marzo 2026?



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El bolsillo del Piojo Alvarado en esta fecha FIFA: pic.twitter.com/cdZY5BjFHE — Capitán Lirismo 🚂/🔴⚫ (@arturiano33) April 1, 2026

BRIAN GUTIERREZ ME RECUERDAS AL HECTOR HERRERA QUE NO DABA PENA, AL FEO, EL QUE NO ESTABA OPERADO, EL QUE BAILÓ A CROACIA

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No es justo, mi portero no tiene manos. pic.twitter.com/CKNDvbWjF7 — Akyanyme (@akyanyme) April 1, 2026

NOOOO TALA van a poner a Memo Ochoa😔 pic.twitter.com/BGtAolq91E — ᘻᗩᖇ(ᖴ)🇧🇷 (@MarFrambuesa) April 1, 2026

Así se siente la vida desde que México por fin se comporta como una Selección seria: pic.twitter.com/Faw7ZnRMzU — Piojismo (@Piojismo1906) April 1, 2026

La selección Mexicana cuando juega fuera de México pic.twitter.com/gISDvZgZEK — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) April 1, 2026