Miguel Layún fue uno de los futbolistas que más quiso la hinchada americanista, incluso hasta la fecha, quien gracias a su sacrificio dentro del terreno de juego, se ganó el respeto de todo el entorno del club azulcrema.

Ahora, tras su retiro, el ex del Porto sigue sintiendo los colores como si fuera un fanático más. Lo que le ha generado algunos roces y discusiones con personas que alientan por sus clásicos rivales.

Layún estará en Shark Time México, aunque no han dicho cuándo será estrenada la temporada. Foto: miguel_layun

Recientemente, Layún no dudó en platicar una anécdota que vivió con un seguidor de las Chivas, con quien tuvo una pequeña confrontación en donde tuvo que saltar en defensa de los azulcremas.

"Yo iba caminando en un centro comercial y me gritan '¡Arriba las Chivas!'. Me parece muy bien que apoyen a sus equipos. Estos se quieren hacer los graciosos, porque además se escondió, y le dije: 'No te escondas, no pasa nada. ¿O qué, te da pena que no ganen títulos?'", contó el exseleccionado nacional.

El también exfutbolista del Watford de la Premier League, agregó que, valientemente, recibió un grito de regreso como respuesta del aficionado del Rebaño.

"Me dijo: 'Nosotros no compramos títulos', muy digno, y se llevó su respectiva respuesta, que fue: 'Porque no les alcanza'", finalizó.

El relato del exjugador, quien ahora es comentarista de Televisa, despertó una gran cantidad de opiniones, evidentemente todo el americanismo respaldó su postura, mientras que los seguidores de más equipos de la Liga Mx, lo tacharon de arrogante y se pusieron en contra de su actitud.

