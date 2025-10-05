Este sábado 4 de octubre, la noticia de la detención de Omar Bravo por presuntamente abusar sexualmente de una menor sorprendió a los internautas y se convirtió en un tema de interés nacional.

El máximo goleador de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue aprehendido en un operativo en Zapopan, Jalisco, por la acusación de abuso infantil agravado, según informó la propia Fiscalía del Estado de Jalisco.

Tras su retiro del futbol profesional, el mundialista con México se mantuvo lejos del foco mediático, algo que cambió hace unas horas cuando se dio a conocer su detención por el motivo antes mencionado.

Hija no reconocida

En sus inicios, el canterano rojiblanco estuvo envuelto en una fuerte polémica al ser señalado por no reconocer a la hija que tuvo con Claudia Verónica Hernández Casas.

De acuerdo con algunas versiones, Claudia y Omar sostuvieron una relación cuando ella tenía 15 y él 22. A los meses de su noviazgo, ella quedó embarazada a los 16, pero el goleador rojiblanco comenzó a ignorarla.

"(Mi mamá) empezó a buscar a Omar, pero él no le daba la cara, cambió sus números de teléfono y hasta se mudo de casa, así que mi mamá habló con su representante que en ese entonces era Rubén Pérez. Tenía la esperanza de que fuera a la casa a conocer a la niña; sin embargo, jamás lo hizo. Después su representante habló con mi mamá, hicimos una prueba de ADN y salió positiva, pero ni así se acerco a su hija", comentó en aquel entonces la madre de la pequeña.

Cuando Sherlyn, supuesta hija de Omar Bravo, tenía 14 años optó por mandarle un mensaje al futbolista mexicano previo al Mundial de Alemania 2006.

"Papá, te quiero mucho, quisiera verte, conocerte, jugar contigo. Cuando anotas gol lo festejo...Me gustaría llevar tu apellido", expresó la niña en una noticia que salió en la revista 'TV Notas'.

Lo mandaron al Torito

Durante 2005 y 2006, Omar Bravo y Alberto Medina fueron una de las mejores duplas del futbol mexicano, ambos jugando en Chivas. Estos dos futbolistas estaban acostumbrados a tomar antes y después de los partidos sin que la directiva los castigara o algo por el estilo.

De acuerdo con Néstor de la Torre, director deportivo de aquella época en el Guadalajara, Bravo y Medina fueron enviados al Torito, de donde el propio directivo los fue a sacar.

"Metieron al bote a Bravo y a Medina, yo fui por ellos al torito. Estaban en su celdita, bien bonitos. Vamos a hacer una cosa, voy al Club Atlas a una junta de presidentes. Ya arreglé las cosas para que salgan en 45 minutos, afuera habrá prensa", aseguró en una entrevista con David Medrano.