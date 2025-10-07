La Selección Mexicana humilló (1-4) a Chile en el Mundial Sub-20 y consiguió su clasificación a los cuartos de final.

En espera de conocer a su rival, que saldrá de la eliminatoria entre Nigeria y Argentina, el Tricolor de Eduardo Arce ya demostró que está hecho para grandes cosas al eliminar al anfitrión.

Con doblete de Hugo Camberos, uno más de Iker Fimbres y otro de Tahiel Jiménez, México le pasó por encima a la selección de Conmebol que no opuso ningún tipo de resistencia.

Desde el primer minuto, el equipo mexicano salió a proponer y a dejar en claro que no se intimidaría al estar midiendo fuerzas con los locales.

Sin embargo, la goliza tardó en llegar. En los últimos 23 minutos del tiempo reglamentario, la Selección Mexicana marcó los tres goles que encaminaron el escandaloso marcador.

Lee También Javier Aguirre ilusiona a Guillermo Ochoa con llevarlo al Mundial 2026: “Su experiencia no la tiene nadie”

La anotación de Juan Rossel en el minuto 88 únicamente sirvió para maquillar un poco el resultado que, de todos modos, siguió siendo bastante abultado.

A diferencia de los duelos de la Fase de Grupos, en esta ocasión, Gilberto Mora tuvo una discreta actuación, aunque terminó contribuyendo con la asistencia en el gol que abrió el marcador en el estadio Elías Figueroa Brander.

Con la sólida actuación, la Selección Mexicana ilusionó as sus seguidores, quienes ya tenían las expectativas muy altas.

Ahora, la esperanza es que este Tricolor Sub-20 sea capaz de llegar al siguiente nivel y de, incluso, competir por el trofeo.

Hasta el momento, sólo el Tricolor y España se han clasificado entre las ocho mejores selecciones de la Copa del Mundo en territorio andino.

Luego de la goleada de México sobre Chile en el Mundial-Sub-20, las redes sociales explotaron en alegría con el resultado y con el boleto a los cuartos de final.

Los aficionados tricolores no dudaron en aplaudir la actuación del equipo de Eduardo Arce dedicándole las imágenes más divertidas.

Esta Selección Mexicana se robó los reflectores en las distintas plataformas y lo hizo de manera más que merecida.

Lee También Javier Aguirre reconoce estar sorprendido con Gilberto Mora: “Yo a su edad fumaba y me echabas mis cubas”

La Selección Mexicana humilló a Chile en el Mundial Sub-20 y se ganó los mejores memes

Selección Mexicana MEMES

Selección Mexicana MEMES

Selección Mexicana MEMES

Selección Mexicana MEMES

¿Quién es Gilberto Mora?

Para el ciego, es la luz.

Para el hambriento, es el pan.

Para el enfermo, es la cura.

Para el solitario, es el compañero.

Para el triste, es la alegría.

Para el prisionero, es la libertad.

Para el pobre, es el tesoro.

Para el pecador, es el perdón. pic.twitter.com/eJgdrOobhA — Patipster (@Patipster06) October 7, 2025

La selección mexicana antes de conocer el Bacardi y las mujeres pic.twitter.com/c1890NfgMz — Santal33 (@Santal33z) October 8, 2025