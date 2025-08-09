América, luego de su fracaso en la Leagues Cup, reanudó su actividad en el Apertura 2025, donde recibieron al Querétaro en casa. Sin embargo, partido se pospuso momentáneamente debido a la fuerte lluvia que azotó a la Ciudad de México.

No obstante, fuera del partido hubo un tema que llamó mucho la atención, debido a que uno de los infaltables en los juegos de las Águilas brilló por su ausencia, lo que desató infinidad de especulaciones.

¿Andrés Vaca fue vetado por el América?

Luego del Tricampeonato de Liga, América no está pasando por su mejor momento futbolístico. Andrés Vaca, comentarista de Televisa, ha sido de los personajes que con más severidad ha criticado en las transmisiones y redes sociales a la directiva azulcrema.

Y para el encuentro entre los azulcremas ante el Querétaro, pese a que es el cronista de TUDN, Vaca no fue parte de la transmisión del partido, por lo que más de un aficionado cree que se trata de un castigo impuesto por los comentarios de Andrés contra las Águilas.

“Toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre.

Raúl Pérez, Alejandro de la Rosa y Damián ‘Ruso’ Zamogilny aparecieron en la transmisión de TUDN para el América vs Querétaro. Foto: Especial

“El modelo de apostar por jugadores para ‘revivirlos’ puede dar resultados puntuales, pero no puede ser la norma. Y mientras se ha insistido en extremos, lo que más necesita este América es un contención. Sumado a eso, varios jugadores viven un momento terrible”, es uno de los duros mensajes de Andrés Vaca donde critica a los directivos azulcremas.

Eso le habría costado como sanción al comentarista estar ausente en el juego entre América y Gallos Blancos. En su lugar, estuvieron Raúl Pérez, Alejandro de la Rosa y Damián ‘Ruso’ Zamogilny. La afición ha reclamado en redes sociales por la ausencia de Vaca en la transmisión.