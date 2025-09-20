Miguel Gurwitz fue, durante años, una de las figuras más reconocibles de Televisa Deportes, hoy TUDN, una división que alguna vez dominó la televisión deportiva en México.

Durante esa etapa, Gurwitz se destacó como reportero de cancha, cubriendo eventos de gran magnitud como la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Su carisma y profesionalismo lo llevaron a convertirse en conductor, y muchos esperaban que ocupara un lugar en “La Jugada”, el programa estelar de la televisora. Sin embargo, su salida en 2015 marcó un antes y un después en su carrera, rodeada de controversia y desencuentros profesionales.

La debacle de Televisa, que con el paso de los años ha perdido terreno frente a TV Azteca, ESPN, Fox Sports y otras nuevas ofertas, empujó a varios talentos a buscar nuevos horizontes.

Gurwitz no fue la excepción. Se ha dicho que su partida de la empresa estuvo marcada por una tensa relación con Javier Alarcón, entonces jefe del área deportiva.

En 2020, Gurwitz reveló el motivo de su salida: “Mi relación con Javier Alarcón no terminó bien. Yo quería crecer más y me dijo: ‘Tú no vas a crecer ni ganar más’”.

Esta declaración dejó claro que las fricciones con su superior fueron determinantes para su decisión de abandonar la televisora. A esto se sumaron rumores que empañaron su imagen.

En su momento, se le relacionó sentimentalmente con su colega Vanessa Huppenkothen, pero desmintieron categóricamente cualquier relación amorosa, pero el escándalo afectó su paso por Televisa, llevándolo a salir por la puerta trasera.

¿Qué fue del comentarista Miguel Gurwitz tras su salida de Televisa?

Lejos de hundirse, Gurwitz encontró una gran oportunidad al emigrar a Estados Unidos. Aunque tuvo una oferta de Fox Sports, decidió unirse a Telemundo, una decisión que transformó su carrera.

En su nueva casa, no solo continuó cubriendo futbol, sino que expandió su horizonte al adentrarse en otros deportes, especialmente en la narración de la NFL.

De hecho, a través de sus redes sociales suele compartir información sobre el futbol mexicano y el futbol americano de los Estados Unidos y hasta el tenis, el boxeo y la Formula Uno.

Actualmente, Gurwitz acumula casi 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram.