Una de las grandes incógnitas de los aficionados era saber si TV Azteca transmitiría el Mundial 2026, recordando que la pasada Copa Oro no tuvieron los derechos, lo que obligó a Christian Martinoli y Luis García a usar YouTube para narrar los partidos de la Selección Mexicana.

A menos de un año de que inicie la Copa del Oro desde las oficinas del Ajusco salió la información de que todavía no habían adquirido ningún paquete de partidos para poder emitirlos, ya que las negociaciones las tenían que realizar con Televisa, aunque parece que todo cambió recientemente.

¿TV Azteca tiene los derechos de transmisión del Mundial 2026?

Más de un aficionado estaba preocupado por la posibilidad de que TV Azteca no transmitiera el Mundial 2026. El principal motivo es que se perderían de las narraciones de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y compañía.

Justo en la pasada Copa Oro sucedió, lo que generó que Martinoli y el Doctor García incursionaran en el streaming. Si bien tuvieron buenos resultados, no fue el mismo impacto que tenerlos en televisión abierta, por lo que más de uno deseó que no se repitiera para la Copa del Mundo.

Sin embargo, pese a que el estira y afloja entre Televisa y TV Azteca fue largo por las negociaciones de los derechos de transmisión del torneo de FIFA, todo habría llegado a buen puerto para los del Ajusco.

En la Copa Oro pasada TV Azteca brilló por su ausencia en la transmisiones de los partidos de México. Foto: Especial

El hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo, se encargó de filtrar en sus redes sociales que la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego compró un paquete de 32 partidos para el Mundial 2026.

Los partidos serán los mismo que transmita TUDN en televisión abierta incluidos los de la Selección Nacional. El resto de los encuentros de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá serán en exlusiva por ViX.

“Estoy en posición de confirmarles que TV Azteca llegó ya a un acuerdo con Televisa para la transmisión en simultáneo de 32 partidos del Mundial 2026, ambas cadenas transmitirán los mismos juegos (obvio todos los del TRI). Los 72 encuentros restantes, irán en exclusiva por VIX”, publicó el hijo de Joserra.