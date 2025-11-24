El cantante mexicano Marco Antonio Solís se encuentra de gira por Sudamérica y en su visita a Buenos Aires, Argentina aprovechó para asistir a uno de los estadios más emblemáticos de todo el mundo: La Bombonera de Boca Juniors. El interprete estuvo presente en uno de los palcos, en donde recibió una calurosa sorpresa.

Se trataba del ídolo xeneize y presidente actual del club, Juan Román Riquelme. El Torero entró al palco en donde se encontraba El Buki y tras saludar de manera educada a todos los presentes se quedó con Solís para revelarle un secreto de la familia del exfutbolista.

Román pasó de estar preocupado por el juego del equipo, a ser un buen anfitrión en cada partido que se juega en La Bombonera.



Se empezó a notar la influencia de Paredes y el CT en la parte futbolistica.



Ahora si, Juan Román Riquelme puede decir que delegó el fútbol de Boca. pic.twitter.com/5ci15AIJIw — 𝘽𝙊𝘾𝘼 𝙎𝙋𝙊𝙍𝙏𝙎 (@BocaJrsSports) November 24, 2025

“Usted es el ídolo de mi mamá”, le dijo un emocionado Juan Román Riquelme al intérprete de temas como “Si no te hubieras ido”, “La Venia Bendita” y “Más que tu amigo”. “Va a todos los shows a verlo a usted, se sabe cada canción, cómo va el otro y el otro. De verdad, muchas gracias por alegrarle la vida”, añadió.

Lee también El comentarista de Televisa que fue vetado de las narraciones del América por criticar a las Águilas

El Buki se presenta esta noche en la Movistar Arena de Buenos Aires en donde se esperan poco más de 10 mil asistentes para el show del cantante morelense. En las cuentas oficiales del club compartieron una fotografía del presidente del equipo y el cantante, posando con el obsequio que Juan Román Riquelme hizo a Solís.

𝐍𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐫 𝐬𝐢𝐧 𝐭𝐢 💙💛💙



Una visita de lujo: el presidente Juan Román Riquelme junto a Marco Antonio Solís. pic.twitter.com/5xrMx8KfwS — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 24, 2025

Riquelme le otorgó su emblemático dorsal número 10 al cantante quien sonriente posó con el jersey del cuadro xeneize. El nombre marco luce en letras grandes arriba del mítico número que en la institución han portado nombres de la talla de Diego Armando Maradona, Carlos Tévez y el mismo Riquelme.

Lee también Maradona: ¿Cuándo fue el primer contacto de Diego Armando con las sustancias prohibidas?

Solís se unió a Dua Lipa, Noel Gallagher y Johnny Depp como famosos que acudieron en recientes días a la cancha de Boca Juniors. Aficionados destacaron en redes que al Buki se le vio más contento en La Bombonera que a los famosos anteriormente mencionados.