Hace unos días se filtró una foto de jugando con la camiseta de Boca Juniors, la cual desató locura en tierras argentinas y más porque su camiseta tenía estampado el número '10' de Juan Román Riquelme.

Su paso por el futbol mexicano ha estado lleno de éxitos y por eso se colocó como uno de los máximos referente de los Tigres de la UANL, así como del balompié nacional, al ser considerado como uno de los mejores futbolistas extranjeros en llegar a nuestro territorio.

Las extraordinarias actuaciones de Gignac con el cuadro felino llamaron la atención de un par de clubes sudamericanos, siendo Boca Juniors uno de ellos. El francés ha expresado en múltiples ocasiones su admiración por este club, el cual está vinculado a su fanatismo por Riquelme.

Lee también:

Gignac Foto: Imago7
Gignac Foto: Imago7

Juan Brunetta revela oferta de Boca Juniors a Gignac

Brunetta destapó la verdad detrás de los acercamientos entre el club argentino y el francés, asegurando que entre 2017 y 2018 los xeneizes estaban tras la firma del atacante galo.

Pese a su gran fanatismo por el club argentino y por Riquelme, el amor de Gignac por Tigres es mayor, razón por la cual nunca aceptó la oferta.

Lee también:

"Me contó una vez que lo llamaron cuando Boca(Juniors) jugaba la Libertadores en 2017-2018, pero la verdad es que él en Tigres es la máxima figura en la historia del club y era muy difícil, te diría que para André Tigres es más que Marsella, pero si lo llamaron", declaró para ESPN el ex de Santos Laguna.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

¿Una millonada? Esto pagó Adidas para utilizar la Piedra del Sol en playera de la Selección Mexicana

Selección Mexicana

¿Una millonada? Esto pagó Adidas para utilizar la Piedra del Sol en playera de la Selección Mexicana
Selección Mexicana: La FIFA compartió el último Ranking de 2025 ¿En qué lugar quedó el Tricolor?

Selección Mexicana

Selección Mexicana: La FIFA compartió el último Ranking de 2025 ¿En qué lugar quedó el Tricolor?