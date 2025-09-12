El Allegiant Stadium vivirá este sábado una de las peleas más esperadas de todos los tiempos. Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará ante Terence Crawford en la casa de los Raiders de Las Vegas, que por primera vez será sede de una función de algún deporte de contacto.

El recinto ubicado en el 3333 de la Al Davis Way ha sido sede de eventos deportivos importantes como el Super Bowl LVIII y Wrestlemania 42, además de conciertos de grandes artistas como Taylor Swift, Shakira, Beyoncé, Kendrick Lamar, Bad Bunny y Elton John, entre muchos otros.

Además, el Allegiant Stadium ha recibido en algunas ocasiones a la Selección Mexicana. El Tricolor tiene marca ganadora en el recinto que el sábado 13 de septiembre verá a Canelo y Crawford pelear por el campeonato mundial indiscutido de peso supermediano.

Lee también Guillermo Ochoa: ¿Cuántos goles ha recibido con la Selección Mexicana?

México se ha presentado en cinco ocasiones en el Allegiant Stadium. El primer duelo fue en agosto del 2021 cuando el Tricolor enfrentó a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Aquella fue la primera ocasión que el estadio fue sede de un partido de futbol. Ante más de 61 mil espectadores, la selección de las barras y las estrellas se quedó con el triunfo por la mínima diferencia.

Un par de años más tarde, la selección nacional volvió a jugar en la casa de los Raiders, esta vez por el Final Four de la Concacaf Nations League en donde perdió su primer juego ante Estados Unidos por marcador de 3-0 y posteriormente ganó el tercer lugar tras derrotar 1-0 a Panamá.

Al siguiente mes, México vio acción en el Allegiant Stadium en la semifinal de la Copa Oro 2023 en donde venció (3-0) a Jamaica con una pobre entrada que no rebasó los 30 mil asistentes.

Lee también Guillermo Ochoa: El histórico guardameta mexicano por quien nadie paga por tenerlos en sus filas

Este 2025 el Tricolor disputó su quinto y último partido en la cancha de los Raiders de Las Vegas. El equipo que dirige a Javier Aguirre empató sin goles ante la Costa Rica de Miguel ‘Piojo’ Herrera. En resumen, la Selección Mexicana ha disputado cinco partidos con marca de dos victorias, dos derrotas y un empate.