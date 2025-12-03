Gilberto Mora, a sus 17 años, continúa sorprendiendo a nivel internacional. Luego del gran Mundial Sub-20 que realizó con México, el canterano de Xolos recién fue reconocido como uno de los mejores futbolistas del mundo.

Y en esta ocasión no entró en un ranking de jugadores jóvenes, sino que se codeó con la élite del balompié, en un listado de figuras a seguir en el Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿En qué ranking colocaron a Gilberto Mora?

Gilberto Mora indudablemente aparecerá en la lista de convocados de Javier Aguirre para el Mundial 2026. El jugador de Xolos se ha ganado su lugar en la Selección mexicana gracias a sus actuaciones en la Liga MX y a que no le ha pesado la playera verde de la Mayor.

El futbolista de 17 años ha deslumbrado en el país, pero también a nivel internacional, al grado de que se habla de que equipos como Real Madrid y Barcelona sólo están esperando a que sea mayor de edad para ficharlo.

Y el impacto que ha generado Morita llegó a tal grado que lo colocaron entre los mejores futbolistas que estarán en la Copa del Mundo del siguiente año, entre los que destaca Kylian Mbappé en el primer peldaño.

Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Lionel Messi, Kevin De Bruyne y el portero Gianluigi Donnarumma completan el Top 10 del listado que realizó The Athletic del The Washington Post.

Gil Mora se ubica en el lugar 97 y, pese a que para muchos está muy lejos de las grandes estrellas, es de destacar que a su corta edad ya sea considerado a lado de cracks del deporte.

Los otros futbolistas de Concacaf que aparecieron en el ranking Christian Pulisic de Estados Unidos, quien aparece en el lugar 39 y el canadiense Alphonso Davies del Bayern Munich, que está hasta el 43.