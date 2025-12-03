La fiesta del Mundial 2026 iniciará desde este viernes por la mañana, debido a que se realizará el sorteo en Washington D. C. y las selecciones ya clasificadas conocerán a sus rivales en la competencia que arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

En México, uno de los países anfitriones, hay muchas expectativas y al mismo tiempo nerviosismo, debido a que hay la posibilidad de que se enfrenten a algunas potencias, en la fase de grupos.

¿A qué selecciones no puede enfrentar México?

México, por segunda ocasión en su historia, será el equipo encargado de inaugurar un Mundial. Sucedió en 1970, donde se enfrentaron a Unión Soviética, en un encuentro que culminó sin goles en el Estadio Azteca.

De cara a la Copa del Mundo 2026, las emociones van en aumento por conocer a los rivales que harán frente a la Selección Nacional, sobre todo cuando se supo que Erling Haaland o Mohamed Salah podrían ser a quienes se enfrenten los de verde.

No obstante, así como hay muchas posibilidades de medirse a grandes combinados como Noruega, Colombia o Croacia en la máxima justa de la FIFA, hay enfrentamientos seguros que no se darán en la primera ronda.

De entrada, el Tricolor no se podrá enfrentar a Estados Unidos y Canadá en la fase de grupos, debido a que son anfitriones también. De momento, los aficionados podrán estar tranquilos, ya que evitarán a potencias como Argentina, España, Alemania o Brasil, que con cabezas de grupo.

Asimismo, quedan descartadas las selecciones de Concacaf, debido a que el reglamento indica que no ser pueden enfrentar naciones de la misma área en fase de grupos. Eso incluye a las que están en el Repechaje que se jugará en marzo.

La excepción de ver a dos selecciones de la misma confederación es la de UEFA, que tiene entregó boletos a 16 combinados y únicamente son 12 sectores, por lo que habrá grupos con un par de equipos europeos.

Equipos que evitará México en fase de grupos