Una de las historias que más emocionan a los aficionados mexicanos es la de Gilberto Mora, de 16 años de edad. Quien saltó a los ojos del mundo definitivamente cuando brilló con la Selección Mexicana en la pasada Copa Oro.

Ahora, en la Liga MX sigue derrochando el talento ofensivo que despuntó en aquel torneo internacional, y todo apunta a que llegará a la Copa del Mundo de 2026 como un buen elemento para los dirigidos por Javier Aguirre.

Recientemente, el mediocampista ofensivo se estrenó como goleador del certamen doméstico en la victoria de Tijuana 2-0 frente a los Tuzos del Pachuca.

Gilberto Mora fue la sensación de la Selección Mexicana en la Copa Oro. Foto: Imago7

Este fue el primer tanto de 'Morita' en lo que va del Apertura, que además llamó la atención, sobre todo en redes sociales, porque ganó un remate de cabeza (cosa que no es habitual ver en él), pese a medir 1.68 cm.

Si bien es la única anotación que tiene el '19' en Liga MX, es importante recordar que hace un par de semanas anotó un doble contra el Galaxy FC en la Leagues Cup, en un partido que perdió su equipo por goleada, 5-2.

Marco Reus quedó sorprendido con el nivel de juego Gilberto Mora. Foto: Imago7

Con todo este nivel que muestra, y a sabiendas que el Mundial está a 10 meses de iniciar y aún tiene tiempo para seguir con el desarrollo de su juego, parece un hecho inminente (a menos que una fuerte lesión lo impida), que Gilberto Mora va a asistir a la próxima Copa del Mundo.

