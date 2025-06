Desde su regreso al banquillo de la Selección Mexicana en 2024, Javier Aguirre convirtió en costumbre desvelar el nombre de tres jugadores que serían titulares al día siguiente.

Sin embargo, esta tradición ha terminado. El Vasco, al ser cuestionado sobre los nombres de los tres elementos, confesó que ya no los dirá previo a su partido por “un regaño” que recibió de sus futbolistas.

“Les iba a cortar el agua. Ya me regañaron mis jugadores porque se enteran primero ustedes que ellos, entonces me voy a echar la bronca. Ya no puedo decir ni tres porque ya me dijeron estos (jugadores) que les gusta enterarse primero que la prensa”, confesó Aguirre.

“Ven en la prensa, ‘ah voy a jugar o no voy a jugar’. Sobre todo los porteros. Ya no voy a dar tres porque ya no cabe, ya me regañaron”, agregó.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana en Copa Oro?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre debuta este sábado ante República Dominicana en la Copa Oro 2025, la última competencia oficial antes del próximo Mundial 2026.

“Ya está el equipo, ya lo tengo claro, los que creo deben competir. No hay espacio para probar o ver quiénes son los mejores, lo tengo claro, vamos a competir, no podemos regalar ningún partido o fase. Jóvenes, adultos, mayores, ya está el equipo, ya estamos todos. Haremos un buen partido”, declaró el Vasco previo a su debut.

Copa Oro 2025 | México vs República Dominicana