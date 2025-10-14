Lionel Scaloni negó que exista odio entre México y Argentina: "Yo tengo un gran respeto"

Cada que se enfrenta México a Argentina, fuera de la cancha se crea un ambiente bastante hostil, lo que genera que ambas aficiones se digan de todo en la previa, durante y posterior a los partidos.

Las redes sociales se convierten en un auténtico ring, donde las dos fanaticadas se insultan y, dependiendo el resultado, se burlan del perdedor. La muestra clara se dio con la reciente eliminación del Tri a manos de la Albiceleste en el Mundial Sub-20.

Lee también Miguel Herrera culpó a la prensa del mal paso de Costa Rica: "Ustedes crearon este ambiente"

¿Qué dijo Lionel Scaloni de México?

Las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 iniciaron el proceso de preparación para llegar en un nivel óptimo al torneo. Pronosticando que les puede tocar un equipo de Concacaf, Argentina tuvo un amistoso ante Puerto Rico.

En la previa del partido ante los caribeños, los medios aprovecharon para cuestionar a Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, de la rivalidad marcada que se creó con los mexicanos, señalando que él lo único que siente es respeto por el futbol tricolor.

“Yo tengo un gran respeto por México, tienen una cultura futbolística enorme y tienen una gran selección”, comentó el timonel argentino.

Lionel Scaloni, durante el México vs Argentina del Mundial Qatar 2022. Foto: Imago7

Por otra parte, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 aseguró que todas estas fricciones usualmente se alimentan más por la prensa y cuestiones extra cancha que por los futbolistas.

“Puede ser más lo que se alimenta en la prensa, redes sociales y todo eso, y son dos selecciones históricas que se enfrentan y cada una quiere ganar”, comentó Lionel Scaloni.

Cabe destacar que, a falta de que se haga oficial, Argentina se medirá a México en el último partido de preparación de ambas selecciones a semanas de que se inaugure el Mundial 2026. El partido, según el presidente de la AFA, Claudio Chiqui ‘Tapia’ se llevaría a cabo en Estados Unidos.