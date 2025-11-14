El sueño tricolor está más vivo que nunca. A pesar de los pronósticos, la Selección Mexicana derrotó a Argentina en tanda de penaltis (4-5), tras empatar (2-2) en el tiempo reglamentario. Ahora, se medirá a Portugal en los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

Con un doblete de Luis Gamboa y con un Santiago López que se vistió de héroe en los disparos desde los onces pasos, el equipo de Carlos Cariño dio la campanada y eliminó a una de las principales favoritas para conquistar el trofeo de la FIFA.

Ramiro Tulián adelantó a La Albiceleste con una soberbia anotación (9'). En un cobro de tiro de esquina, los argentinos aprovecharon para hacer una jugada prefabricada, que les salió a la perfección.

El centrocampista se colocó al borde del área grande del Tri, controló el esférico y, sin pensarlo, metió un potente derechazo para vencer a Santiago López, quien sólo voló para hacer más bella la postal del gol.

El adelantarse en el marcador le permitió a Argentina llevar el ritmo del partido. En la primera parte, México sufrió para generar peligro y se salvó de recibir otra diana en contra.

Para la segunda mitad, los dirigidos por Carlos Cariño salieron con el ímpetu a tope y, en un abrir y cerrar de ojos, empataron. Gol de vestidor que les permitió meterse en el partido.

Luis Gamboa aprovechó un centro preciso de Ian Olvera y, con un espectacular remate de cabeza, marcó su primer tanto de la noche (46'). Sí, el primero. Minutos más tarde aumentó la ventaja para el equipo mexicano.

De nueva cuenta, el extremo apareció solo dentro del área argentina y no desperdició la oportunidad de darle la vuelta al marcador (58').

La Selección Mexicana ya tenía el triunfo y el boleto a los octavos de final en sus manos, sólo era cuestión de aguantar los embates de La Albiceleste en el final.

Sin embargo, Santiago López cometió un grave error en el momento menos indicado. El portero tricolor se equivocó en una salida y dejó su cabaña vacía; Fernando Closter (87') remató de cabeza con tranquilidad para mandar el balón al fondo de las redes. El sueño tricolor parecía esfumase.

Aunque, el futbol le dio una segunda oportunidad al joven arquero para reivindicarse en la tanda de penaltis.

¿Qué sucedió en la tanda de penaltis?

Con gran templanza, atajó el primer disparo de Argentina; ya con la confianza al máximo, se dio el lujo de cobrar el quinto y último tiro de México. No falló. Santiago López pasó de ser el villano al héroe en cuestión de minutos.

México sigue con vida en el Mundial de la especialidad y con la ilusión más viva que nunca al eliminar a su eterno verdugo, Argentina. Objetivo cumplido. Ahora, toca pensar en Portugal.