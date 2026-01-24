Como parte de la preparación al Mundial de 2026, la Selección Mexicana viaja a Bolivia, para enfrentar a su similar en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en la ciudad de Santa Cruz.

Esto después de haber ganado por la mínima su primer partido del presente año contra Panamá, gracias a un autogol de Richard Peralta al minuto 93.

Aunque el Tri consiguió la victoria, parece que Javier Aguirre sigue sin convencer a la afición, que busca otra victoria de visitantes, pero esta vez una convincente.

Selección Mexicana Foto: Imago7

Sin embargo, no será una tarea tan sencilla. Pues además de que la altura de Bolivia afecta mucho a los jugadores visitantes, la selección posee un estilo de juego aguerrido, y no se la pondrán fácil a los delanteros aztecas.

Jugadores a seguir de la Selección boliviana

Carlos Lampe : el arquero boliviano es uno de los jugadores con más experiencia en el combinado sudamericano.

: el arquero boliviano es uno de los jugadores con más experiencia en el combinado sudamericano. José Sagredo : defensor, juega actualmente en el Bolívar, considerado el equipo más grande de Bolivia.

: defensor, juega actualmente en el Bolívar, considerado el equipo más grande de Bolivia. Gabriel Villamil : el mediocampista de Liga de Quito es una de las grandes promesas del futbol boliviano.

: el mediocampista de Liga de Quito es una de las grandes promesas del futbol boliviano. Henry Vaca: el atacante boliviano será una de las amenazas para el Tri.

Miguel Terceros anotó el penalti con el que Bolivia le ganó a Brasil y aseguró el Repechaje al Mundial 2026. Foto: Agencias

