Mundial Sub-17: Los jugadores que brillaron en con la Selección Mexicana y tuvieron carreras exitosas después

En el futbol mexicano hay una categoría que ha regalado tanto estrellas como decepciones. Pero entre toda esa brecha que separa a la promesa del profesional, hay nombres que lograron hacer el recorrido completo.

Es decir, de brillar como juvenil en el Mundial Sub-17, a una carrera sólida en Primera División, Europa y Selección Mexicana.

¿Qué jugadores de México Sub-17 tuvieron éxito?

El caso más reciente es Héctor Moreno, uno de los defensas más completos que ha dado México en los últimos 20 años. Fue parte del histórico título en 2005, y de ahí brincó a Pumas, AZ Alkmaar, Espanyol, PSV, Roma, Real Sociedad y cuatro Copas del Mundo.

Héctor Moreno anunció su retiro del futbol profesional. Foto: Imago7

Otro ejemplo es Carlos Vela. En 2005 fue el goleador del Mundial Sub-17 y desde ahí inició un camino que lo llevó al Arsenal, Real Sociedad, la MLS y a convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más talentosos de la época.

Carlos Vela celebra una anotación con la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

A su lado apareció Giovani dos Santos, quizá el jugador mexicano más mediático surgido de un Sub-17. Tras el título mundial se fue al Barcelona, jugó en Europa varios años y estuvo presente en momentos clave del Tri mayor, incluidos Mundiales y Juegos Olímpicos.

México se fue adelante al minuto 48 con la anotación de Govani Dos Santos. Foto: Imago7.

De la generación 2011 también hubo un par, aunque no tan destacas como en 2005. Antonio Briseño, capitán y referente de aquella selección, se mantuvo en Primera, a día de hoy con el Toluca, y tuvo breve paso por Europa.

Antonio Briseño con la Selección Mexicana en 2011 Foto: Especial

Carlos Fierro construyó una carrera estable en la Liga MX y MLS. Aunque no fueron jugadores internacionales del calibre de Vela o Dos Santos, si alcanzaron una consolidación que muchos juveniles en México nunca logran.

Carlos Fierroen en la Liga de Expansión - Foto: Imago7

