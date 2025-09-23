Santiago Giménez acabó con su mal momento de cara a portería en partidos oficiales con el Milán en la presente campaña. Luego de malos partidos, e incluso fuertes rumores de salida, el delantero le marcó al Lecce en el partido de la Copa Italia.

Este tanto no solo representa su primer celebración de la temporada, sino también un subidón anímico importante para que demuestre su calidad en el ataque. La confianza recuperada será clave para que Santi Giménez pueda mantener su nivel y convertirse en un referente dentro del equipo.

¿Cómo fue el gol de Santiago Giménez hoy?

El '9' mexicano, se quitó la marca dentro del área, y tras un centro de Davide Bartesaghi, empujó el balón a la red enemiga, y abrió el marcador para los suyos.

Cabe mencionar que el Lecce quedó condicionado por una tarjeta roja al minuto 18 de partido, de su defensa central, Jamil Siebert.

El último gol de Santiago Giménez en un encuentro oficial con el equipo rossoneri, se remonta al 9 de mayo de 2025, correspondiente a la fecha 36 de la Serie A. Donde incluso el 'Bebote' anotó en dos ocasiones.

Desde entonces, acumulaba ocho duelos oficiales consecutivos sin anotar con la camiseta roja y negra.

Hinchas del AC Milan entusiasmados con el fichaje de Santiago Giménez. Fuente: Instagram

