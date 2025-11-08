Las alarmas de la Selección Mexicana se encendieron hace unos días, debido a que Santiago Giménez informó mediante sus redes sociales que frenaría su actividad futbolística debido a una lesión en el tobillo.

Eso significó problemas para Javier Aguirre, ya que tendría que descartar al delantero del Milan para la Fecha FIFA de noviembre, donde México enfrentará a Paraguay y Uruguay. Su lugar fue ocupado por el atacante del momento: Hormiga González.

¿Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez?

Santiago Giménez atraviesa por un momento complicado con el Milan, debido a que no ha podido marcar goles y hay mucha presión de parte de la afición y la prensa italiana.

Se habla de que incluso ya están buscando un sustituto para darle salida en el mercado de invierno; uno de los nombres que ha empezado a sonar es el de Robert Lewandowski, del Barcelona.

No obstante, de parte del entrenador Massimiliano Allegri hay confianza en que el delantero mexicano despertará su olfato goleador, que mucha falta le hace al cuadro de la Serie A.

Santiago Giménez se lamenta en el césped durante un partido de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Incluso el timonel del cuadro Rossoneri anunció cuándo regresará a la actividad el Bebote, quien más de uno temía que su lesión lo obligará a perderse por lo menos la acción de su club lo que resta del año.

“(Christian) Pulisic está disponible, aunque no sé cuántos minutos podrá jugar. (Pervis) Estupiñán y (Ardon) Jashari también están listos. (Adrien) Rabiot y Giménez volverán tras el parón”, el entrenados del Milan.

De esta manera, no corre riesgo el Mundial 2026 para Santi Giménez, quien deberá enfocarse en este momento en acabar con su sequía de goles en el Calcio, para llegar en buen ritmo a la Copa del Mundo.