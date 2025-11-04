Es una realidad que Santiago Giménez no atraviesa por el mejor momento de su trayectoria como profesional.

El Bebote no ha podido recuperar el olfato goleador y se encuentra en un momento de mucha incertidumbre.

El último gol del centrodelantero mexicano se dio el 23 de septiembre, en la victoria (3-0) del Milan sobre el Lecce, en los dieciseisavos de final de la Copa de Italia.

En aquel momento, el canterano del Cruz Azul marcó a los 20 minutos el primero de las tres anotaciones rossoneras del encuentro.

Desde entonces, Santiago Giménez no se ha vuelto a hacer presente en el marcador, a pesar de que ha tenido participación de manera constante.

Sin embargo, hasta el momento se desconocía la razón por la cual el Bebote no se encontraba en un buen momento futbolístico.

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre la lesión que sufre?

Por lo que él mismo tuvo que salir a aclarar la situación a través de sus sociales y reveló que no se encuentra físicamente en las mejores condiciones para jugar.

“Durante varios meses, he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha”, compartió en su doloroso mensaje el delantero de la Selección Mexicana.

No obstante, mencionó que tomó la decisión de no detenerse, a pesar del problema muscular, pero que ya es necesario que comience su proceso de recuperación y que espera poder estar listo lo antes posible.

“Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora, toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible”, manifestó.

Santiago Giménez finalizó su conmovedor mensaje con las siguientes palabras: “Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”.

De esta manera, es prácticamente un hecho que el Bebote no podrá ser parte de la convocatoria de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de noviembre.

Cabe resaltar que, hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo estará fuera de actividad el atacante del Milan, así como la gravedad de la lesión que sufre.