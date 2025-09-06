La Selección Mexicana continúa su preparación de cara al Mundial 2026. Este sábado, en la cancha del Oakland Coliseum será testigo de su enfrentamiento ante Japón, un viejo conocido del Javier Aguirre.

El Vasco, durante la conferencia de prensa del viernes por la noche, se negó a hablar de la alineación que presentaría ante los nipones, por lo que era una incógnita quiénes iniciarían el encuentro.

Lee también Afición le recordó a Javier Aguirre que regaló el Mundial al Bofo Bautista y Alberto García Aspe

¿Cuál es el cuadro titular de México ante Japón?

Pese a que hubo un par de sorpresas en la convocatoria de la Selección Mexicana para los choques ante Japón y Corea del Sur de esta Fecha FIFA de seprtiembre, Javier Aguirre decidió que no era momento para experimentos.

Los nipones cuentan con una plantilla llena de experimentados en Europa, como Takumi Minamino, Wataru Endo, Ayase Ueda, entre otros. Por este motivo Aguirre lanzó lo mejor de inicio en el juego de preparación en Estados Unidos.

En la portería, Luis Malagón se confirmó como el inamovible del entrenador nacional. Por la lateral derecha estará Jorge Sánchez, acompañado de César Montes y Johan Vásquez en la central. Por la lateral zurda estará Jesús Gallardo.

El capitán Edson Álvarez estará en em medio campo; por las bandas llegarán Orbelín Pineda y Marcel Ruiz, quien deberá a provechar la oportunidad que le dieron para consolidarse como titular del Tricolor.

Finalmente, los delanteros serán Raúl Jiménez clavado en la punta; por derecha aparecerá Alexis Vega y del otro lado el Piojo Alvarado, otro elemento que deberá llenarle el ojo al Vasco Aguirre.

Sobre todo, por el regreso del Chucky Lozano, quien es consciente de que tendrá pocas oportunidades para generarle dudas al entrenados nacional y lo tenga en su lista final de convocados.