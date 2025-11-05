Una de las iniciativas a futuro en el futbol mexicano fue buscar a jugadores con doble nacionalidad que pudieran ser elegibles para la Selección Nacional. En categorías juveniles hay resultados positivos, debido a que se han dado casos como el de Obed Vargas.

La idea está enfocada al Mundial 2030, donde el combinado Tricolor tendría material de sobre y, principalmente de calidad, para buscar hacer un papel importante a nivel internacional. Recién se abrió la posibilidad de que otra joya de Estados Unidos se haya decantado por la playera verde.

¿Quién es Brian Gutiérrez?

El nombre de Brian Gutiérrez es poco conocido en el futbol mexicano. Quizás la ocasión que más sonó fue cuando existió un interés de Chivas por ficharlo en torneos anteriores.

El jugador de 22 años ha destacado de manera importante con el Chicago Fire de la MLS, lo que lo llevó a ser convocado por el cuadro de las Barras y las Estrellas, con la que jugó un par de partidos.

Sin embargo, las labores de convencimiento de la FMF parece que obtuvieron buenos resultados, debido a que Gutiérrez recién recibió su pasaporte mexicano en la Embajada de Chicago, por lo que podría hacer su cambio de selección ante la FIFA.

Brian Gutiérrez presume su pasaporte mexicano y ahora podrá jugar con la Selección Nacional. Foto: Especial

Brian, hijo de padres mexicanos, no tendría impedimentos para realizar el trámite correspondiente, ya que los dos partidos que disputó en Estados Unidos no fueron oficiales y es elegible con el Tricolor.

La idea de Brian Gutiérrez, quien se desempeña como mediocampista d perfil diestro, es ser considerado por Javier Aguirre para el Mundial 2026, cosa que luce bastante complicado, debido a que ya tendría definida su lista para la competencia. Sería una de las promesas para el Mundial de 2030.