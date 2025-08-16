La Selección de futbol de México ha sido dirigida por 46 entrenadores a lo largo de su historia, reflejando una rica diversidad de estilos y nacionalidades.

La mayoría han sido mexicanos, pero los extranjeros, especialmente argentinos, con cinco representantes (César Menotti, Cayetano Rodríguez, Ricardo La Volpe, Gerardo Martino y Diego Cocca), han dejado una huella significativa.

Otros países como Hungría, España, Colombia, Inglaterra, Serbia, Brasil y Suecia también han aportado técnicos al Tri.

¿Quiénes son los técnicos mexicanos que han dirigido a la Selección Nacional?

Desde el debut de Adolfo Frías Beltrán en 1923 hasta el actual ciclo de Javier Aguirre, los técnicos mexicanos han conquistado títulos y alcanzado logros memorables, consolidando al Tri como potencia regional, aunque también han cosechado muchos sinsabores que han dejado frustración entre la fanaticada nacional

Adolfo Frías Beltrán, el primer entrenador, dirigió tres partidos. Sin embargo, Ignacio Trelles destaca como el técnico con más encuentros al mando, con 106 partidos, logrando el Campeonato de Naciones de la Concacaf en 1965 y la Copa NAFC en 1991.

Otro referente es Rafael Garza Gutiérrez, quien conquistó el Torneo de Futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (1938) y la Copa NAFC (1949).

Manuel Lapuente marcó un antes y un después al ganar la Copa FIFA Confederaciones de 1999, el título más importante del futbol mexicano en categoría mayor.

Javier Aguirre es el único técnico con tres títulos oficiales: Copas Oro (2009, 2025) y la Liga de Naciones de la Concacaf (2024-25). Además, llevó al Tri al subcampeonato de la Copa América 2001, una de las mejores actuaciones fuera del país.

Raúl Cárdenas logró los Cuartos de Final en el Mundial de México 1970, igualado solo por un extranjero en 1986. Miguel Mejía Barón alcanzó el subcampeonato de la Copa América 1993.

José Antonio Roca y José Manuel de la Torre también destacaron, ganando el Campeonato de Naciones de la Concacaf (1977) y la Copa Oro (2011), respectivamente.

Jaime Lozano, con la Copa Oro 2023, mantuvo viva la tradición de éxitos.

Otros nombres como Fernando Marcos González, Mario Velarde y Alberto Guerra dejaron huellas en períodos cortos pero exitosos.

Bajo el actual mando de Aguirre, el Tri sigue construyendo su historia, apoyado en el legado de entrenadores que han elevado el prestigio del futbol mexicano.