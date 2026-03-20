Pese a que su máxima leyenda no estará presente, el partido del 28 de marzo entre Portugal y la Selección Mexicana en el estadio Azteca aún contará con varios futbolistas de élite.

Aunque claro, parte del atractivo para los fanáticos era la presencia de Cristiano Ronaldo. Sin embargo; los lusitanos cuentan con una de las mejores generaciones de su historia, y con jugadores que militan en los mejores equipos del globo.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con la selección de Portugal. FOTO: EFE

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¿Quiénes son las estrellas de Portugal que jugarán contra México?

Para fortuna de los aficionados lusos y mexicanos, el director técnico Roberto Martínez, cuenta con varios 'cracks' dentro del plantel, además de CR7, tales como:

Bernardo Silva (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Rubén Neves (Al-Hilal)

Vitinha (PSG)

Diogo Costa (Porto)

Joao Cancelo (Barcelona)

Nuno Mendes (PSG)

Rubén Días (Manchester City)

Rafael Leao (AC Milán)

Bruno Fernandes, campeón con Portugal / Foto: Especiales

Es importante destacar que Portugal llega como una de las favoritas a llegar a las instancias finales del Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Por ello, se espera que su juego ante el equipo de Javier Aguirre lo tomen con alta relevancia para tomar ritmo de cara a la máxima fiesta del futbol de selecciones.