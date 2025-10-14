A principios de mes la Selección Mexicana recibió una dura noticia: Rodrigo Huescas prácticamente se perdía el Mundial 2026 debido a una grave lesión que sufrió durante un partido de Champions League con el Copenhague.

En los primeros minutos del choque ante el Qarabag, el canterano de Cruz Azul buscó un balón dividido y terminó quejándose de dolor en el césped. El resultado fue una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

¿Rodrigo Huescas estará en el Mundial 2026?

Pese a que los pronósticos prácticamente lo dejan fuera de toda posibilidad de jugar el Mundial 2026, Rodrigo Huescas desea poner todo de sí para dar la sorpresa y meterse a la lista de convocados de Javier Aguirre.

El defensa del Copenhague danés, a sólo unos días de que ingresó al quirófano para someterse a una cirugía, comenzó su rehabilitación y decidió mostrarlos a sus seguidores en redes sociales.

Rodrigo Huescas se lesionó con el Copenhague en un partido de Champions League. Foto: Agencias

Aunque actualmente la rotura de ligamento cruzado es una de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista, Huescas lució confiado y con movilidad en la zona de la lesión.

Eso hace pensar que debido a su juventud podría recuperarse antes de lo planeado, tomando en cuenta que el equipo de Dinamarca lo dio por perdido lo que resta de la temporada.

Cabe destacar que Rodrigo Huecas apenas había regresado a la Selección Mexicana, debido a que estaba castigado por una indisciplina con el Copenhague. Lamentablemente, pese a ser titular indiscutido, recién se lesionó y estarán de baja por varios meses con riesgo de no estar en el Mundial 2026.