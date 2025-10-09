Al terminar el Mundial de México 1986, Fernando Quirarte pensó que era su momento para cosechar lo sembrado.

Había sido figura del Guadalajara por muchos años, además de su capitán y en la Copa del Mundo anotó dos goles.

Era el momento de exigir mucho más o quizá emigrar... Cumplir el sueño europeo, lo que al final no consiguió, pero se "llevó algo de ganancia".

El llamado 'Sheriff', en uno de sus pasajes de su libro autobiográfico "¡Bendito Futbol!" recordó el momento en que estuvo a punto de ir a jugar a Europa, pero no lo logró por la negativa de la directiva de las Chivas.

Eso sí, conoció a la entonces famosa 'Chiquitibum'.

¿Cómo fue que Fernando Quirarte conoció a la 'Chiquitibum'?

Al día siguiente de que la Selección Mexicana fue eliminada del Mundial del 86, al caer en Cuartos de Final ante Alemania, "todos estábamos con el ánimo bajo. Y yo tenía compromisos para después irme a Guadalajara. Fui a un programa en la mañana, ahí conocí a la 'Chiquitibum' (la modelo Mar Castro, famosa por un anuncio de cerveza que se transmitió durante el torneo) y después me iba a Guadalajara. Estaba a punto de volar cuando el señor Bora (Milutinovic, técnico del equipo mexicano), me llamó y me dijo... 'Toma esta llamada'. Era uno de sus paisanos (entonces yugoslavos) que querían llevarme al futbol de Francia. Al Brest, que ya desapareció".

Quirarte recibió a los promotores días después en Guadalajara, "en una hora estaba arreglado. Tenía contrato, casa, carro, sueldo, todo. Lo único que faltaba era que le dijeran al Guadalajara", equipo al que pertenecía su carta.

Pasaron dos días, tres, "hasta que me hablaron los promotores, me dijeron que era imposible llegar a un acuerdo. 'Primero nos piden 20 pesos, y al otro día 30, después 40', al final no se llegó a un acuerdo. Me quedé contento en Chivas, pero no feliz porque se quebró esa posibilidad de ir al extranjero ".

Quirarte siguió su carrera en Chivas un año más, fue Campeón de Liga al vencer en la Final a Cruz Azul, y cuando fue a pedir aumento de sueldo, se lo negaron y por eso se fue a continuar su carrera en Atlas y la Universidad de Guadalajara.

Al final, no se fue a Europa, no consiguió aumento... Pero eso sí, conoció a la 'Chiquitibum'.