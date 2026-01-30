El centrocampista alemán Leon Goretzka afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump "ha logrado que nos sintamos no solo alemanes, sino también europeos".

Goretzka, quien juega para el Bayern Múnich, habló sobre la Copa del Mundo que será organizada por Estados Unidos, Canadá y México, y sugirió que Alemania y otros equipos europeos serán los favoritos.

Lee también David Faitelson defiende a Allan Saint-Maximin tras denuncia por racismo

"Otros nos han alcanzado, pero en el deporte más importante del mundo todavía estamos por delante de todos los continentes", expresó Goretzka en una entrevista con el periódico Die Zeit publicada el miércoles. “Lejos de quedarnos atrás, Europa mostrará a todos lo que es en la cancha”.

Conoce cuándo se disputarán los juegos del Repechaje de Europa del Mundial 2026 / FOTO: ESPECIAL

En Europa, la cuenta regresiva para el torneo del 11 de junio al 19 de julio ha generado llamados de un boicot. Oke Göttlich, el presidente del club de la Bundesliga St. Pauli y uno de los 10 vicepresidentes de la federación alemana, dijo la semana pasada que había llegado el momento de "considerar y discutir seriamente esto".

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, también se pronunció a favor de un boicot

"Soy consciente de los debates políticos", manifestó Goretzka. "Aun así, espero que sea un gran torneo. El fútbol crecerá allí y convencerá a muchas personas de que es un deporte fantástico".

Alemania enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Ecuador en el Grupo E del Mundial.

Lee también Martinoli cuenta la verdad detrás de su ausencia en el Bolivia vs México