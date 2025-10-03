La Selección Mexicana buscará su pase a la fase de eliminación de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, celebrada en Chile. Una victoria clasificaría al conjunto tricolor a la siguiente ronda e incluso el empate y la derrota le es suficiente, pero ahí dependerá del resultado entre España y Brasil.

El conjunto que dirige Eduardo Arce llega al compromiso con dos puntos tras los empates ante españoles y brasileños; por ende, el cuadro nacional tiene un diferencial de goles cerrado en cero.

Marruecos, por su parte, llega como líder de grupo y clasificado ya a los octavos de final tras vences a Brasil y España. Si México no consigue el triunfo, estará a la expectativa del otro cruce en el grupo.

Comandados por el joven de 16 años, Gilberto Mora, el conjunto mexicano buscará avanzar a Octavos de Final por primera vez desde la Copa Mundial Sub-20 del 2017, celebrada en Japón.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el juego entre México y Marruecos en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA?

México se juega la vida en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en duelo directo contra Marruecos. El partido tendrá transmisión por televisión abierta, señal de paga y plataforma de streaming.

México vs Marruecos